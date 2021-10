L'AC Milan veut prolonger Ismaël Bennacer

En fin de contrat en juin 2024, la prolongation d'Ismaël Bennacer n'est pas forcément le dossier le plus pressant pour Paolo Maldini et l'AC Milan. Mais avec les épisodes de Gianluigi Donnarumma et Hakan Çalhanoğlu, respectivement partis libres au Paris Saint-Germain et à l'Inter l'été dernier, le club lombard préfére anticiper. En ce sens, les dirigeants italiens ont déjà déjà savoir à l'entourage de l'international algérien qu'il souhaitait étendre son bail. Heureux au Milan, le milieu de terrain n'est pas contre le fait de s'inscrire dans la durée en Italie.

Arrivé il y a deux ans chez les Rossoneri, Bennacer dispose d'une clause libératoire dans son contrat à hauteur hauteur 50 M€. Selon nos informations, celle-ci est encore valable durant les deux prochaines saisons. Chouchou du public milanais, mais aussi de ses coéquipiers, Bennacer poursuit sa belle progression au point donc d'attirer l'intérêt des plus grandes écuries européennes. L'été dernier, Manchester United est Manchester City étaient ainsi venus aux nouvelles auprès de l'entourage du joueur. Affaire à suivre.