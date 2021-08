Ligue des champions : au bout du suspense, l'AS Monaco reste à quai face au Chakhtior et ne disputera pas la phase de poules

L'heure de la revanche a sonné pour l'AS Monaco. Auteur d'un début de saison décevant en Ligue 1 (un point pris sur neuf possibles), le club de la Principauté se fourvoyait également en Ligue des champions lors du barrage aller en chutant à Louis II face au Chakhtior Donetsk (0-1). Les hommes de Niko Kovac en ballotage défavorable, n'avaient donc plus le choix s'ils voulaient disputer la phase de poules tant convoitée. Pour ce match retour, Roberto De Zerbi alignait un 4-2-3-1 avec le seul Traoré en pointe. Niko Kovac s'appuyait sur un 4-4-2 classique avec le duo Ben Yedder, Volland en attaque.

L'entame monégasque s'avérait séduisante et Caio Henrique puis Sidibé voyaient le cadre se dérober (15e, 17e). Fort logiquement, les asémistes ouvraient le score quelques secondes plus tard. Ben Yedder remisait pour Volland dont la frappe était repoussée par Pyatov. Ben Yedder opportuniste catapultait le cuir au fond des filets (0-1, 18e). Sur un nuage, les Monégasques voulaient enfoncer le clou avant la pause. Suite à un coup-franc frappé par Golovin, Badiashile seul dans la surface voyait sa volée de l'intérieur du pied heurter le montant (38e).

L'AS Monaco peut s'en vouloir

Ce n'était que partie remise pour les hommes de Kovac qui réalisaient le break quelques secondes plus tard. Sur la gauche, Caio Henrique distillait un centre tendu pour Ben Yedder qui s'offrait un doublé (0-2, 39e). Assommé, le Chakhtior ne parvenait pas à s'approcher des buts gardés par Nübel. Pire, leur adversaire manquait le 3-0 par Ben Yedder qui filait seul face à Pyatov. Mais le piqué de l'international français ne trouvait pas le cadre (45+1). Au retour des vestiaires, les hommes de De Zerbi poussaient pour recoller au score, mais Monaco tenait bon grâce aux belles interventions défensives de Sidibé et Maripan (51e, 57e). Physiquement, les joueurs monégasques puisaient dans leurs réserves et la formation ukrainienne prenait le contrôle du jeu sans pour autant se montrer dangereuse. Au contraire, l'ASM se procurait des occasions franches sur des contres mais Ben Yedder (65e) puis Volland (67e) rataient le coche.

Et comme on pouvait le craindre, le Chakhtior réduisait le score. Suite à une merveilleuse action, Patrick servait Traoré qui décalait dans la surface Marlos dont la frappe trompait Nübel (1-2, 74e). Sonné, le club de la Principauté tentait de repartir à l'assaut des buts ukrainiens et Sofiane Diop obligeait Pyatov à s'employer (82e). Les protégés de Kovac jetaient leurs dernières forces dans la bataille et Isidor servait Volland dans la surface, mais la frappe de l'attaquant allemand était déviée en corner par Pyatov (90+2). Les deux équipes devaient passer par les prolongations. Trente minutes où les occasions se faisaient inexistantes, jusqu'à l'inexplicable. Suite à un centre de Mudryk, Aguilar déviait le ballon dans ses propres filets et surprenait Nübel (2-2, 114e). L'AS Monaco disputera la Ligue Europa.

