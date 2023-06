Chelsea : Kai Havertz tout proche de rejoindre le rival Arsenal

La suite après cette publicité

Kai Havertz aperçoit le bout du tunnel. Non pas celui menant à Madrid qui semble désormais hors d’atteinte, mais plutôt celui débouchant sur le nord de Londres. Selon The Athletic, l’actuel joueur de Chelsea serait en effet tout près de rejoindre le rival londonien Arsenal.

Le média précise que les deux clubs seraient en passe de trouver un accord pour le transfert de l’international allemand. Acheté 80 millions d’euros en provenance du Bayer Leverkusen en 2020, Havertz devrait être cédé aux Gunners pour 75. The Athletic ajoute que la visite médicale du joueur devrait intervenir incessamment, et que l’officialisation du transfert ne devrait pas non plus tarder.

