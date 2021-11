Qualifs CdM 2022, Bosnie : Edin Dzeko forfait contre la Finlande

Coup dur pour la Bosnie-Herzégovine. Par le biais d'un message posté sur son compte Instagram, Edin Dzeko (35 ans) a annoncé son forfait pour le match ô combien important dans la qualification pour la Coupe du Monde 2022, ce samedi, contre la Finlande (15 heures). Au coude à coude dans le groupe D, celui de l'équipe de France, les partenaires de l'attaquant de l'Inter, qui n'est pas assez remis de sa blessure intervenue lors du derby de Milan dimanche dernier, occupent actuellement la 4ème place avec 7 points, soit une unité de moins que les Finlandais, 3èmes.

« Malgré la grande volonté et les efforts de l'équipe médicale, nous avons échoué pour être prêts pour le match contre la Finlande. Je sais cependant que les garçons feront de leur mieux pour gagner, et qu'ils laisseront toute la force qu'ils ont sur le terrain pour obtenir un résultat favorable. J'invite les fans à soutenir les garçons ensemble, comme jamais auparavant, car ils ont vraiment besoin de soutien et je suis sûr que cela leur donnera plus de force pour le meilleur. [...] Bonne chance les gars, allons-y pour la victoire. Nous pouvons le faire ensemble ! », a notamment écrit Edin Dzeko. En cas de victoire, la Bosnie et la Finlande peuvent récupérer la place de barragiste occupée par l'Ukraine, à deux journées de la fin de ces éliminatoires.