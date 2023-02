EdF : Alexandre Lacazette évoque son absence chez les Bleus

14 novembre 2017. Alexandre Lacazette participe à la rencontre opposant l’Allemagne à la France (2-2). Il s’agit alors de sa 16e et dernière convocation en équipe de France. En effet, l’attaquant n’a plus porté le maillot frappé du coq depuis, lui qui a donc manqué la Coupe du Monde en Russie. Un épisode sur lequel il est revenu lors d’un long entretien accordé à So Foot.

«Je crois qu’en mars, il y a une convocation mais je suis blessé. Après, j’ai un mauvais pressentiment. Je l’apprends comme tout le monde, je n’ai pas reçu d’appel particulier.», a-t-il expliqué avant de préciser que Didier Deschamps ne lui avait jamais donné d’explications. Il a ensuite été questionné concernant le fait qu’il n’a plus joué avec les Bleus depuis. «Parce qu’il (Deschamps) a préféré d’autres joueurs? Je préfère en rester à cette conclusion.» Enfin, il a avoué qu’il avait suivi le Mondial 2018 depuis la Guadeloupe et qu’il avait été très heureux pour ses amis Tolisso et Umtiti.

