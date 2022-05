Brésil : la liste de Tite pour les amicaux du mois de juin

Nouveau n° 1 au classement FIFA, le Brésil a trois matches amicaux à négocier pour tenir son rang cet été : face à la Corée du Sud d'abord, à Séoul (2 juin), contre le Japon, ensuite, à Tokyo (6 juin), et face à une sélection encore à définir, l'Argentine ayant décidé de décliner la rencontre prévue à Melbourne en Australie (11 juin). Le sélectionneur auriverde Tite vient de dévoiler la liste des convoqués pour ces trois rendez-vous.

Le technicien et son staff, qui planchent déjà sur la préparation du Mondial au Qatar en fin d'année, ont reconnu avoir eu pour objectif pour cette liste d'essayer de ne pas trop pénaliser les clubs brésiliens de Série A, en pleine compétition au moment de ces trois affiches. Dans les buts, aucune surprise, avec les habitués Alisson et Ederson, ainsi que Weverton en n° 3. En défense, Marquinhos, capitaine du Paris SG, est bel et bien présent, aux côtés de deux autres anciens des Rouge-et-Bleu Thiago Silva et Dani Alves.

Du beau monde à tous les étages

Au milieu, le taulier Casemiro sera accompagné du Lyonnais Lucas Paqueta et d'un ex-Gone Bruno Guimarães. À noter la présence de Philippe Coutinho, relancé avec bonheur du côté d'Aston Villa, mais aussi du jeune et prometteur Danilo, milieu de Palmeiras, vainqueur des deux dernières Copa Libertadores. Pas de trace du Marseillais Gerson, pourtant très en vue depuis quelques semaines.

Enfin, en attaque, on retrouvera Neymar en chef de file pour montrer la voie à la jeunesse triomphante incarnée notamment par les deux Madrilènes Rodrygo et Vinicius Jr. Matheus Cunha de l'Atlético et Gabriel Martinelli d'Arsenal auront une nouvelle fois leur chance de s'imposer.

La liste :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Dani Alves (FC Barcelone), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético Mineiro), Eder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), G. Magalhães (Arsenal)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paqueta (OL), Philippe Coutinho (Aston Villa), Danilo (Palmeiras)

Attaquants : Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds United), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), G. Martinelli (Arsenal), G. Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid)