Nice veut relancer Rayan Aït-Nouri !

On a l’impression qu’il a quitté la Ligue 1 depuis longtemps, mais cela ne fait que deux saisons que Rayan Aït-Nouri, qui sévissait sur son côté gauche au SCO d’Angers a traversé la Manche. Il faut dire que la technique, la vitesse et le potentiel affiché par le franco-algérien, alors âgé de 19 ans, en avaient rapidement fait l’un des joueurs les plus convoités de la scène européenne. Et à ce petit jeu là, c’était Wolverhampton qui avait raflé la mise avec un prêt avec option d’achat obligatoire à 20 M€, bien aidé alors par l’implication de son agent Jorge Mendes au sein du recrutement des Wolves.

Un choix pas forcément judicieux pour le natif de Val-de-Fontenay qui a subi depuis son arrivée l’instabilité du club anglais. Pourtant, cela avait plutôt bien commencé. Après une première saison correcte et un temps de jeu intéressant, l’année 2021-22 a été la plus aboutie avec 27 matches toutes compétitions confondues pour un but et 4 passes décisives. Mais depuis l’été dernier, rien ne va plus à Wolverhampton actuel dernier de Premier League. Bruno Lage viré au profit de Julen Lopetegui, le technicien espagnol n’a pour l’instant pas réussi à remettre le club anglais à l’endroit.

Et l’un des joueurs qui a le plus pâti de l’arrivée de l’ancien coach du Séville FC est bien évidemment Rayan Aït-Nouri. Alors qu’il entrait dans la rotation de l’équipe jusqu’au mois de novembre, il a été clairement mis à l’écart par Lopetegui. Et ce n’est pas son but inscrit face à Gillingham en Carabao Cup il y a trois jours 10 minutes après son entrée en jeu qui va changer la donne d’autant que les Wolves aimerait recruter un autre latéral gauche en la personne de Marcos Acuna, champion du Monde avec l’Argentine au Qatar et qui est un ancien joueur de… Julen Lopetegui au Séville FC.

L’horizon pourrait donc être bouché pour Ait-Nouri. Une situation impossible à tenir pour ce dernier qui est aux portes de l’Equipe d’Algérie comme l’évoquait encore il y a peu le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi en conférence de presse. Un départ serait donc la meilleure solution. Selon nos informations, un club est prêt à relancer le futur international algérien, il s’agit de l’OGC Nice. Le club azuréen, qui n’y arrive pas avec ses latéraux gauches depuis un bon moment, est prêt à renvoyer le très décevant Joe Bryan à Fulham.

Florent Ghisolfi, arrivé il y a quelques semaines dans la cité azuréenne en provenance du RC Lens, a identifié immédiatement les carences de ce poste, d’autant que Melvin Bard apparaît plus comme un remplaçant qu’un vrai titulaire en puissance. L’arrivée de Rayan Aït-Nouri pourrait donc convenir, surtout que l’autre priorité à ce poste, Fabiano Parisi, s’éloigne de plus en plus de la Côte d’Azur. Reste désormais à connaître les conditions et les modalités de ce transfert. Connaissant les finances du club niçois, cela ne poserait pas de problèmes, et Wolverhampton ne devrait pas bloquer le joueur.