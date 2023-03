Bayern-PSG : la réponse surprenante de Mike Maignan sur l’élimination parisienne

La suite après cette publicité

Contrairement à Gigio Donnarumma, qu’il a remplacé du côté de Milan, Mike Maignan a le sourire ce soir. Le portier tricolore a réalisé une belle prestation sur la pelouse de Tottenham, et a été un des artisans de la qualification milanaise pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Après son match, le joueur formé au PSG a été interrogé sur l’élimination de son ancien club.

« L’élimination du PSG ? Ça ne me fait rien du tout. Moi je suis à Milan, je ne vois pas ce que je peux dire de plus. Après ça fait 9 ans que je suis parti quand même, je suis concentré sur le club dans lequel je suis actuellement. Pour les supporters et la ville c’est chiant, parce que c’est un objectif, mais on ne peut qu’apprendre des éliminations », a-t-il lancé à beIN Sports. Pas vraiment touché par l’élimination de son club formateur donc.

À lire

Bayern-PSG : le naufrage de Marco Verratti