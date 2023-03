Ligue des Champions : Milan tient bon face à Tottenham et file en quarts !

Après la victoire milanaise à l’aller sur ce petit score de 1-0, tout était ouvert ce soir du côté de Londres, où le Tottenham d’Antonio Conte accueillait donc l’AC Milan de son compatriote Stefano Pioli. Un match dans lequel il n’y avait pas énormément d’absences majeures à déplorer, si ce n’est Lloris, Bentancur ou Dier chez les locaux. Les Spurs pouvaient compter sur leur trio Kulusevski-Kane-Son, dans une composition assez offensive en 3-4-3. Incertains, Giroud et Brahim Diaz, buteur à l’aller, étaient finalment de la partie côté Piémontais. Ils accompagnaient ainsi Rafael Leão dans les dernirs mètres. Si la rencontre démarrait avec 10 minutes de retard à cause d’embouteillages dans la capitale anglais, les deux équipes avaient aussi un peu de mal à entrer dans le match. C’est cependant l’écurie milanaise qui semblait avoir le contrôle pendant les premiers échanges, d’autant plus que les coéquipiers de Tonali étaient bien en place tactiquement et laissaient peu d’espaces à leur adversaire du soir.

D’un côté comme de l’autre, c’était encore trop brouillon et globalement en manque d’inspiration pour espérer faire trembler les filets adverses. Messias sonnait le premier vrai avertissement de la partie, avec une frappe un peu trop écrasée et donc non-cadrée dans la surface (18e). Au bout de 20 minutes, il fallait signaler que 2 des 3 défenseurs centraux des Spurs, Romero et Lenglet, avaient déjà écopé d’un carton jaune. Un scénario de match assez équilibré et sans réelles situations chaudes qui faisait logiquement les affaires de Milan, assez serein. Tottenham ne donnait pas l’impression d’être pressé d’aller marquer ce but qui égaliserait la double confontation. Ou peut-être que les Spurs n’étaient tout simplement pas en mesure de le faire.

Pas un grand spectacle…

Peu à peu, Tottenham commençait cependant à prendre l’ascendant dans le jeu, mais les Milanais défendaient bien, alors que Son ou Kane n’ont pratiquement rien montré dans ce premier round. L’attaquant anglais forçait tout de même Maignan à sortir une belle parade (34e) ; seule occasion de l’équipe locale jusqu’ici. Le chrono défilait, lentement pour Conte, et c’est donc sur ce score nul et vierge que les deux équipes rentraient aux vestiaires. Tottenham démarrait ce deuxième acte avec un peu plus de mordan devant. Pourtant, c’est bien Brahim Diaz qui était proche d’ouvrir le score, avec un face à face perdu face à Forster après un contre favorable dont il a bénéficié dans la surface (51e).

La rencontre avançait, et même si on sentait enfin des Londoniens un peu plus offensifs, ils butaient sur une équipe milanaise très bien regroupée, ne concédant pratiquement aucune possibilité aux joueurs de Tottenham de se frayer des chemins vers sa surface. Pierre-Emile Højbjerg voyait son tir puissant être repoussé par Maignan (65e) sur une des rares situations chaudes de son équipe. La rencontre s’animait légèrment et cette fois, c’est Forster qui intervenait sur une belle reprise de volée de Giroud (67e). Et alors que Tottenham commençait enfin à montrer des choses intéressantes, avec une entrée de Porro assez intéressante, Romero était expulsé, écopant d’un deuxième jaune (77e). De quoi tuer la rencontre ? Pas forcément, puisqu’une nouvelle superbe intervention de Maignan devant Kane évitait l’égalisation, alors qu’Origi touchait la barre au bout du temps additionnel. Mais c’est Milan qui file en quarts de finale !

