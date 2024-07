L’Espagne et l’Angleterre veulent écrire l’histoire, Newcastle propose 40M€ pour une star du Bayern Munich

Rendez-vous avec le destin

Les Anglais ont rendez-vous avec leur destinée comme le souligne le Daily Mirror, puisqu’en cas de succès, les Three Lions mettraient fin à 58 ans de disette et remporteraient leur premier trophée depuis 1958, le premier en-dehors du pays. du côté des Espagnols. L’objectif est simple, décrocher la quatrième comme l’explique Marca sur sa une. Car oui, en cas de succès ce soir, l’Espagne deviendrait la seule nation à posséder autant de championnats d’Europe.

Newcastle pousse pour Serge Gnabry

Newcastle a formulé une offre de 40M€ au Bayern Munich pour Serge Gnabry selon le Daily Star. La venue de Micheal Olise fragilise l’ailier allemand, d’autant plus que le joueur ne connaît pas les intentions de Vincent Kompany à son sujet. Newcastle a fait du poste d’ailier une de ses priorités du mercato.

Last Dance pour Di Maria

L’autre finale du soir, c’est celle de la Copa America 2024 entre l’Argentine et la Colombie. Hoy souhaite que l’Argentine fonce vers sa gloire. Une affiche qui s’annonce palpitante, où l’Albiceleste enchaîne une 3e finale de rang et à l’occasion de conserver son titre continental pour la première fois. L’autre histoire de ce match, c’est la dernière d’Angel Di Maria avec le maillot blanc et bleu. Hel Hincha lui dédie sa une, pour celui qui est considéré comme le deuxième joueur le plus important de la sélection ces dernières années.