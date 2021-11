Pays-Bas : Virgil van Dijk fustige ses coéquipiers après le match nul concédé au Monténégro

En déplacement au Monténégro pour la neuvième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Pays-Bas se sont faits piéger en fin de rencontre et ont finalement concédé le point du match nul. Un résultat qui n'arrange pas les hommes de Louis van Gaal, puisqu'il permet à la Turquie et à la Norvège de rester à deux points du leader du groupe G, à une journée de la fin des qualifications, lors de laquelle ils devront affronter les compatriotes d'Erling Haaland, absent du rassemblement durant cette trêve.

Après la rencontre, le capitaine des Oranje Virgil van Dijk a cartonné la performance des siens, notamment lors du deuxième acte : «La façon dont nous avons joué en seconde période est tout simplement scandaleuse. Nous voulons toujours avoir le ballon, nous voulons tous jouer au football, attaquer et marquer. Mais le football, c'est aussi savoir défendre. Ce que nous n'avons pas fait. Notre organisation n'était pas bonne. C'était tout simplement affreux. Nous aurions dû nous qualifier ici. Il suffisait de s'imposer. Avec tout le respect que je dois au Monténégro, en tant que Pays-Bas, il fallait gagner ici. Certainement, après avoir pris une avance de deux buts»