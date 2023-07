Gauthier Gallon s’engage avec le Stade Rennais

Un nouveau rempart au Stade Rennais ! C’est officiel, le club breton vient renforcer son poste de gardien de but en apportant une doublure de taille à Steve Mandanda, puisque Gauthier Gallon débarque en terre rennaise. À 30 ans, celui qui arrive en provenance de l’ESTAC signe un contrat de 3 ans avec le SRFC. Formé à Nîmes avec qui il y découvrira la Ligue 2, c’est à Troyes que Gauthier Gallon s’illustre le mieux en étant élu meilleur gardien UNFP en mai 2021.

Ravi de rejoindre le Stade Rennais, Gauthier Gallon a hâte de débuter sa nouvelle aventure : «Je suis très heureux et très fier. J’ai reçu un super accueil lors de mes premières heures à Rennes. J’arrive dans un bon club, familial et structuré. Je sais que je vais évoluer dans un bon groupe qui a beaucoup d’ambition. C’est un bon challenge. Je vais connaître le plus haut niveau avec une équipe qui joue l’Europe et un niveau d’attente encore plus élevé. Je vais côtoyer de grands joueurs, j’espère relever ce challenge du mieux possible. Je viens pour montrer ce que je sais faire et me tenir prêt quand on fera appel à moi», a-t-il déclaré. De quoi concurrencer un peu plus Steve Mandanda notamment.

