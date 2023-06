Dijon : ça bouge pour Bryan Soumaré !

Arrivé à Dijon en 2019 en provenance de Saint-Quentin précédé d’une solide réputation dans le monde amateur, Bryan Soumaré était depuis en manque d’une saison référence malgré quelques belles promesses, notamment lors de son prêt à Sochaux en 2020-21 (35 matches - 3 buts). Et si Dijon vit une saison pour le moins compliqué, le milieu offensif de 24 ans s’éclate en Ligue 2.

La suite après cette publicité

Avec 6 buts (dont un but aussi beau qu’important face à Annecy le 6 mai dernier) et 6 passes décisives, le métronome dijonnais a su se rendre indispensable à son équipe. De quoi éveiller l’intérêt de nombreux clubs séduits par les qualités techniques du n°28 du DFCO. Selon nos informations, un club de Ligue 1, un club de haut de tableau de Ligue 2, ainsi qu’un club européen qualifié en Ligue Europa sont sur ces traces. Mais avant de penser à partir, il faudra surtout obtenir le maintien avec Dijon ! Et cela passe par une belle performance ce vendredi soir face au Havre.

À lire

Monza blinde Raffaele Palladino