Équipe de France : Randal Kolo Muani a mis tout le monde d’accord !

Décidément, Randal Kolo Muani (25 ans) enchaîne en équipe de France. En difficulté au Paris Saint-Germain depuis son arrivée l’été dernier, autour de 90 millions d’euros, l’attaquant parisien n’entre pas dans les plans de Luis Enrique avec seulement deux buts en deux titularisations, pour sept matchs joués. Avec sept réalisations lors de ses huit dernières titularisations en équipe de France, Randal Kolo Muani est, de loin, le meilleur réalisateur actuel de l’équipe de France depuis novembre 2023.

L’explication de Randal Kolo Muani sur son rendement au PSG

Un rendement qui plaît évidemment à Didier Deschamps : «il est intéressant, il est rayonnant. Il est en confiance et le sait. Il a un profil bien spécifique où dans ses appels de balle il y a de la présence. Il a un bon jeu de tête donc c’est bien. Avec nous, il est très souvent performant.», a assuré le manager des Bleus, sur TF1, après le succès en Belgique (2-1).

Et le principal intéressé s’est expliqué sur son bel état de forme, ainsi. «J’aimerais bien aussi en faire de même sur le terrain dans les deux camps (en club et en sélection). Après, ce sera à moi de continuer de travailler, de continuer à essayer de performer. Il faut rester dans ma bulle et rester focus. C’est juste du travail, je pense que je pourrais le faire et que je pourrais le reproduire. J’essaye de jouer et de bien jouer quand le coach me donne des minutes», a assuré Randal Kolo Muani, avant d’évoquer la différence avec son statut avec le PSG.

Ses coéquipiers sont contents pour lui

«Après, c’est différent, je pense que le coach (Luis Enrique) m’utilise différemment. Après, je ne sais pas, ça ne va pas me déranger et je dois rester focalisé sur moi-même. Je pense que le coach me fait confiance ici (en sélection). J’espère qu’il me fera aussi confiance en club donc je garde toujours la tête droite, je continue à travailler et je veux rester bien dans mes baskets. On va continuer à travailler, tout simplement.», a-t-il ajouté.

«On a tous une grande confiance en lui, on savait qu’il pouvait marquer. On est toujours avec lui. Quand on ressent la confiance d’un coach, ça fait toujours du bien au mental. Je pense qu’il pourra faire beaucoup de bien au PSG en championnat ou dans les autres compétitions», expliquait Mattéo Guendouzi, rejoint par Manu Koné : «Kolo Muani timide en club ? Pas du tout pour nous, il est très bon. C’est un très bon attaquant et on a besoin de lui». Une prise de pouvoir importante pour celui qui est en difficulté à Paris.