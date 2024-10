PSG : Randal Kolo Muani est poussé vers la sortie

Titulaire lors du match nul (1-1) concédé par le PSG face à l’OGC Nice en clôture de la 7e journée de Ligue 1, Randal Kolo Muani (25 ans), crédité d’un 3,5 par la rédaction FM, n’a pas convaincu, certes, mais son remplacement à la pause par Kang-In Lee a étonné. L’entrée en jeu du Sud-Coréen a permis au club de la capitale de retrouver plus de liant dans le secteur offensif, mais interroge sur le statut de l’ex-buteur du FC Nantes, pourtant toujours appelé en équipe de France et même décisif avec sa sélection.

«À la pause, j’aurais parfaitement pu faire cinq changements. Sans problème. Cinq joueurs auraient très bien pu sortir, mais je n’en ai fait qu’un et c’était celui-ci», pointait Luis Enrique après sa sortie prématurée. Depuis son arrivée la saison dernière, RKM pointe un bilan de 11 buts en 49 matches, toutes compétitions confondues, dont seulement sept matches joués en intégralité. Bien loin d’un rendement attendu pour un joueur qui a coûté 90 millions d’euros au PSG.

D’après L’Équipe, Randal Kolo Muani a carrément eu des doutes sur son niveau technique et sa capacité à jouer pour le collectif de Luis Enrique lors d’un appel avec le manager parisien peu avant sa signature. Mais alors qu’il souhaitait confirmer son statut, notamment après la blessure de Gonçalo Ramos, l’international français a rapidement été déclassé et reste conscient qu’il sera difficile pour lui de performer avec le coach asturien, qui avait validé son arrivée l’été dernier, avec Luis Campos, et reste aujourd’hui satisfait de sa polyvalence.

Et la question de son avenir se pose forcément. Si le clan du joueur ne souhaite pas aller au divorce et assure qu’il se conformera aux attentes du club, le PSG pourrait être actif sur le mercato hivernal pour enrôler un attaquant et pousser RKM vers la sortie, mais seul Luis Enrique décidera de l’avenir du buteur de 25 ans. Des échanges pourraient avoir lieu entre les parties, alors que le PSG ne souhaite pas brader son joueur qui a coûté près de 100 millions d’euros… l’ex-de Francfort va, lui, profiter du rassemblement des Bleus, qui défieront Israël, jeudi à Budapest, puis la Belgique, le lundi suivant, à Bruxelles.