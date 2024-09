OM - Nice : Amine Harit savoure la victoire

Leader de la Ligue 1 après un joli succès contre l’OGC Nice, dans le Derby du Sud (2-0), l’Olympique de Marseille peut profiter en attendant le résultat de la rencontre entre le PSG et le Stade Brestois, ce samedi soir. Grâce à Luis Henrique et Neal Maupay, les hommes de De Zerbi ont fait le job, avant un match capital contre l’Olympique Lyonnais, le week-end prochain. Après la rencontre, Amine Harit (27 ans), impliqué sur le deuxième but, a savouré la victoire en assurant que l’OM était maintenant une grande équipe.

«On était frustrés du match contre Reims, mais ce soir tout était réuni et il fallait faire un grand match face à ce magnifique public uni. En première mi-temps, ils ne nous ont pas laissés d’espace, ils étaient bien resserrés. On a su être patient pour les piquer. C’est la marque des grandes équipes. On va profiter du spectacle maintenant. Il fallait marquer quand cela allait faire mal et c’est ce que l’on a fait, c’est mérité. Ils ont bien étudié notre jeu, mais on sait ce qu’on doit faire pour la suite», a-t-il indiqué sur les caméras de BeIN Sports.