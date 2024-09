Ligue 1 : l’OM enfonce Nice et prend la tête du classement

Après deux victoires et un nul avant la trêve internationale, Roberto De Zerbi jouait son premier gros choc au Vélodrome contre l’OGC Nice et à l’occasion des 125 ans de l’Olympique de Marseille. Avec le retour de Rongier et la présence de Maupay, les Phocéens voulaient provisoirement prendre la tête du Championnat et enfoncer l’OGC Nice, qui ne compte qu’une victoire en trois journées. Et malgré une première frappe d’Henrique (3e), le match était très disputé et les Aiglons se permettaient même de faire le spectacle, avec un superbe duel au milieu de terrain entre Ndombele et Kondogbia, excellents ce soir.

Mais si l’OM gagnait en maîtrise au fil du match, Nice s’est offert la première véritable occasion avec une reprise de Bard directement sur le poteau de Rulli (37e). Et pourtant, à la suite d’un centre de Luis Henrique, Maupay profitait d’un cafouillage dans la défense pour marquer de la tête et délivrer le Vélodrome (1-0, 40e). Après la pause, Nice revenait fort et un coup-franc de Boga mal repoussé par Rulli revenait directement sur Rosario… dont la frappe de près touchait le poteau avant de revenir miraculeusement sur la tête du portier argentin (49e).

Une fin de match animée

Malgré quelques occasions pour revenir, Guessand et l’attaque azuréenne manquait de réalisme. Derrière, l’OGC Nice se faisait punir après un superbe jeu entre Luis Henrique et Harit, conclu par le Brésilien d’une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface (2-0, 53e). Nice a eu encore d’autres occasions, à l’image de Guessand (72e) et pouvait aussi remercier Cornelius d’avoir reçu un deuxième carton jaune gratuit pour gain de temps (76e).

Moukoko, seul après un bon centre d’Abdi, manquait cette fois une énorme occasion de revenir. Un penalty aurait pu être accordé au départ de l’action, mais M. Millot n’a pas bronché (80e). Dans une fin de match folle en tribunes et interrompue pour jets de fumigènes, où rien n’a souri ensuite aux Aiglons avec un poteau trouvé par Bouanani (90e+3), l’OM s’est finalement imposé et prend provisoirement la tête du classement avant un Olympico sur la pelouse de l’OL. En revanche, Nice coule et devra se relancer contre l’ASSE.