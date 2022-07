Real Madrid : Luka Modric revient sur le choix de Kylian Mbappé

Au cœur d'un feuilleton irrespirable ces derniers mois, Kylian Mbappé (23 ans) a finalement décidé de prolonger son aventure au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Longtemps annoncé du côté du Real Madrid, le Bondynois évoluera donc toujours en Ligue 1 la saison prochaine. Un choix sur lequel Luka Modric, milieu des Merengues, est revenu dans un entretien accordé samedi au média croate Sportske.

«Mbappé a décidé comme il a décidé, c’est son droit et maintenant il vit avec cette décision. Ça continue. Nous pensions tous qu’il allait venir, cela ne s’est pas produit et maintenant ? Bon, on ne va pas crucifier l’homme… Mbappé est un grand joueur, mais comme je le répète toujours, dans n’importe quel contexte, aucun joueur n’est plus important que le club. Le Real Madrid est le plus grand, au-dessus de chaque joueur et ce sera toujours comme ça. (…) Il est possible que Mbappé vienne dans quelques années, c’est ainsi que nous semble l’alchimie entre lui et le Real Madrid.»