AS Roma : aucun accord entre Al Rayyan et Steven Nzonzi

Ces dernières heures, la presse italienne affirmait qu'un accord avait été scellé entre Al Rayyan et Steven Nzonzi. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma, le champion du monde pourrait s'envoler vers d'autres cieux cet été. Selon nos informations, Laurent Blanc apprécie beaucoup le profil du milieu français et la réciprocité existe également. Mais aucune offre concrète n'a été transmise à l'entourage du joueur à ce stade.

La suite après cette publicité

De son côté, l'international tricolore n'écarte aucune option pour son avenir et cristallise l'attention de plusieurs clubs français, anglais et espagnols. L'heure n'est donc pas à la précipitation, et l'entourage du natif de Colombes reste à l'écoute de potentielles propositions. Les prochains jours s'annoncent décisifs dans ce dossier.