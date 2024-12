PSG : tensions entre le club et les ultras après la banderole pro-Palestine

Les relations entre le Collectif Ultras Paris (CUP) et le Paris Saint-Germain ne sont pas au beau fixe. Romain Mabille, président du CUP, a évoqué les conséquences du tifo en soutien à la Palestine déployé avant PSG-Atlético de Madrid (1-2), le 6 novembre, en Ligue des Champions. Le patron du groupe de supporters parisiens a reconnu que ce geste avait tendu les relations entre les ultras du Virage Auteuil et la direction du club. En réponse, le PSG a suivi une recommandation gouvernementale interdisant les tifos jusqu’à fin 2024. Le club parisien a également limité l’accès des membres du CUP au Parc des Princes en dehors des jours de match.

«Est-ce que ça a tendu les relations avec le club ? Oui, bien sûr. Ça a créé une distance un peu. Après, on l’assume. On savait que ça allait déplaire. Que, par rapport au club, ça allait nous mettre en porte-à-faux. Et qu’il y a tout un tas de gens qui nous tomberaient dessus. Mais pour nous, c’est important de le faire. On a une position, on l’a assumée. Et on a bien fait attention. C’était sur le thème de la paix, quand même, ce n’était pas pour diviser. C’était un soutien à un peuple qui souffre. Je comprends qu’il y ait des gens qui ne soient pas d’accord, que ça fasse parler. Mais il n’y avait pas de haine, pas de méchanceté et sur les matchs d’après, on s’est tout de suite reconcentrés sur le rouge et bleu pour supporter le PSG. Donc oui, ça a tendu les relations. On le savait, on est des grands garçons et on assume ce qu’on fait. On a discuté avec un peu tout le monde pour expliquer notre démarche et dire qu’on voulait que ça reprenne comme avant, qu’on marche ensemble », a indiqué Mabille, pour France Bleu Paris.