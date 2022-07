Troyes se sépare de Hyun-jun Suk

L'ESTAC annonce ce vendredi avoir trouvé un accord avec l'attaquant sud-coréen Hyun-jun Suk pour une résiliation de contrat. Le buteur de 31 ans quitte donc les pensionnaires du stade de l'Aube, avec qui il a disputé près 60 matches, inscrivant 11 buts et et délivrant 2 passes décisives entre la Ligue 2 et l'élite.

«Arrivé dans un premier temps à l'été 2017, l'attaquant avait réalisé une saison complète en Ligue 1 Uber Eats (26 matches, 6 buts), avant de rejoindre le Stade de Reims, deux saisons plus tard. L'ensemble du club lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière professionnelle !», peut-on lire dans le communiqué.