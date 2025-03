Le FC Barcelone a ciblé 4 stars pour concurrencer Raphinha !

Leaders de Liga avec 60 unités et qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions où ils retrouveront le Borussia Dortmund, les Blaugranas réalisent, jusqu’à présent, une saison plus que convaincante. Bien décidé à tout rafler, le Barça prépare dans le même temps l’avenir. Dans cette optique, Mundo Deportivo affirme, ce samedi, que les hautes sphères catalanes souhaitent renforcer un poste en particulier : l’aile gauche de l’attaque.

La suite après cette publicité

En effet, malgré le rendement impressionnant de Raphinha depuis le début de la saison (27 buts et 20 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues), les Culers aimeraient enrôler un autre profil capable d’enflammer le couloir gauche et d’amener du danger face à des blocs bas. Si ce souhait dépendra évidemment des finances du club, le board barcelonais n’a de son côté pas attendu pour dressé une short-list. Et quelle short-list… Ainsi, le premier nom figurant dans ce casting de stars n’est autre que Luis Díaz.

Rafael Leao et Nico Williams toujours visés, Lookman convoité

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Liverpool, le Colombien de 28 ans plaît particulièrement à Deco, qui apprécie sa puissance, son expérience et sa capacité de débordement. Un dossier malgré tout complexe au regard de la valeur marchande du joueur des Reds, actuellement estimé à 85 millions d’euros. Outre le natif de Barrancas, le Barça suit également de près un certain Rafael Leao. Lié à l’AC Milan jusqu’en juin 2028, l’international portugais (38 sélections, 5 buts) semble arriver en fin de cycle dans son club et les Culers espèrent en profiter.

La suite après cette publicité

Déjà intéressé par le profil de l’ancien Lillois l’été dernier, le Barça pourrait donc revenir à la charge dans les mois à venir. Au même titre qu’un certain Nico Williams. Si le champion d’Europe espagnol, aujourd’hui sous les couleurs de l’Athletic Bilbao avait repoussé les avances catalanes en juillet dernier, il reste dans l’orbite des Barcelonais et Jorge Mendes parle toujours de lui à Laporta. Enfin, pour compléter ce casting XXL, Ademola Lookman est lui aussi cité parmi les possibles candidats au poste.

Sur le départ du côté de l’Atalanta Bergame, l’international nigérian (23 sélections, 6 buts) n’est pas forcément la priorité numéro 1 des Culers mais sa situation contractuelle (il lui reste un an de contrat avec le club italien) pourrait pousser les dirigeants catalans à passer à l’action. S’il est actuellement estimé à 55 millions d’euros, un chèque de 30M€ pourrait satisfaire la Dea. Une chose est sûre, le Barça s’active en coulisses et a déjà fixé sa priorité pour le mercato estival…