OM : Mourad Boudjellal répond une nouvelle fois à JHE

La petite guerre entre Mourad Boudjellal et Jacques-Henri Eyraud continue. Quelques jours après son éviction du poste de président de l’OM, JHE expliquait à So Foot que l’offre faite par Mohamed Ajroudi pour racheter le club n’était qu’«une blague» et que l’ancien patron du RC Toulon Mourad Boudjellal, qui faisait parti du projet, souhaitait déstabiliser le club. Des propos qui n’ont pas plu à ce dernier, qui a répondu à JHE sur les antennes de beIN Sports hier.

«Je crois qu’il a mal vécu cette période où il avait l’impression qu’on voulait lui prendre sa place. Moi, je n’étais pas dans le secret des négociations, mais s’il y avait une offre à faire, ce n’était pas à Eyraud, parce qu’il n’est pas propriétaire de l’OM. Il se prend peut-être pour un autre, peut-être qu’il en a rêvé, mais ce n’était pas le cas. (…) Pour le reste oui, il a fait une procédure disant que j’ai cherché à déstabiliser l’OM. Alors qu’il est bien plus fort que moi pour cela. Il suffit de lire ses dernières déclarations, il n’a pas besoin de moi. S’il veut, je peux l’aider, mais sincèrement, Jacques-Henri, tu n’as pas besoin de moi. Tout seul, tu y arrives très bien», a-t-il expliqué dans l’émission Salon VIP.