OM : Jacques-Henri Eyraud et la tentative du duo Mohamed Ajroudi-Mourad Boudjellal

L'été dernier, Mohamed Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien, et Mourad Boudjellal, ancien patron du RC Toulon, avaient fait savoir leurs intentions de racheter l'Olympique de Marseille, avec un projet présenté dans de nombreux médias. Dans les colonnes de So Foot ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud, président olympien à l'époque des faits, se souvient et hausse le ton.

«Là aussi, il faut voir qui est à la manœuvre. Il y a d’abord ceux qui veulent se faire de la pub. Mohamed Ajroudi a fait la une de L’Équipe, c’est quand même fabuleux ! Il y aussi ceux dont la mission est de déstabiliser le club, et puis il y a les pseudo-journalistes qui veulent booster leur nombre de followers sur les réseaux sociaux. Nous avons attaqué messieurs Ajroudi et Boudjellal, et ils s’expliqueront devant un tribunal. Nous n’avons jamais rien reçu. C’est une blague complète cette histoire ! Est-ce que vous vous rappelez comment s’est passée l’acquisition de l’OM en 2016 ? Je vais vous le dire. Le maire de Marseille a été informé de la vente le matin même. C’est comme ça que s’opèrent les transactions sérieuses, ce n’est pas avec de grandes déclarations dans la presse…», a-t-il lâché, indiquant n'avoir jamais reçu d'offre de rachat sérieuse. Mise au point.