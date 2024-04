Ligue 1 : le PSG accroché par Clermont au Parc des Princes

Le PSG s’est fait peur ! Dans le prolongement du match nul entre Lens et Le Havre dans l’après-midi, le leader incontesté de notre championnat de France était aux prises avec Clermont à l’occasion de cette 28e journée de Ligue 1. En vue des échéances à venir, dont un choc au sommet face au Barça en Ligue des Champions, Luis Enrique procédait à un turnover face à la lanterne rouge à l’image des titularisations des jeunes Zague et Mayulu tandis que certains cadres, à l’instar de Mbappé, débutaient sur le banc. Dans une entame de partie marquée par une grosse mésentente entre le staff parisien et Mukiele, sorti rouge de colère à l’issue d’un gros choc avec le portier adverse (8e), le club de la capitale s’accaparait la possession du ballon sans véritablement prendre l’ascendant sur son opposant. Outre cette tentative dans un angle fermé d’Hakimi (22e), la domination du PSG s’avérait stérile. Dans un faux rythme, le champion de France en titre se laissait endormir par une équipe auvergnate qui créait la sensation en ouvrant le score par Keita, bien aidé par une succession de maladresses défensives franciliennes (0-1, 32e). Pensant ouvrir son compteur en Ligue 1 avant la pause, le jeune Mayulu voyait finalement son but être refusé pour une faute de Zague sur Cham (45e), empêchant le PSG d’égaliser.

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 63 28 41 18 9 1 65 24 18 Clermont 21 28 -27 4 9 15 20 47

Apathiques lors du premier acte, les Parisiens étaient attendus au tournant en seconde mi-temps. Désireux de revenir rapidement à hauteur de leurs adversaires, les hommes de Luis Enrique repartaient à l’assaut du but de Ndiaye. D’entrée, Soler adressait un centre dans la surface clermontoise. À la retombée de ce ballon, Gastien prenait un risque énorme en voulant remiser pour son gardien alors qu’Hakimi traînait dans les parages (49e). Très discret jusqu’à présent, Kolo Muani tentait de sonner la révolte en tenant une reprise acrobatique, trop facilement captée par Ndiaye (54e). Dans la foulée, Matsima soulageait sa défense en intervenant devant Ramos (56e). Poussé dans ses retranchements, Clermont subissait dangereusement les débats. Sur un débordement côté gauche, Mayulu servait Hakimi au second poteau. Prenant le meilleur sur son adversaire direct, le Marocain touchait néanmoins la transversale de Ndiaye (59e). Dans l’impasse, Luis Enrique tentait le tout pour le tout en faisant entrer Kang-In Lee, Marquinhos (pour sa 435e sous le maillot parisien) ainsi que Mbappé. Plus entreprenants, les Parisiens mettaient plus de rythme dans cette fin de rencontre et parvenaient enfin à faire sauter le verrou clermontois. À l’issue d’un enchaînement avec Mbappé, Ramos croisait sa frappe pour vaincre Ndiaye (1-1, 85e) et sauver la mise au champion de France en titre. Au bord de la rupture, Clermont tenait bon jusqu’au bout pour accrocher un nul inespéré au Parc des Princes. Accroché à domicile, le PSG demeure certes en tête du classement mais devra montrer un visage bien plus conquérant, mercredi, pour espérer bousculer le Barça.