AS Roma : Justin Kluivert file à Bournemouth !

La trajectoire sinusoïdale de la carrière de Justin Kluivert continue. Prêté par l’AS Roma à Valence l’été dernier, l’attaquant néerlandais a été l’auteur de 8 buts en 29 rencontres de Liga avec le club che. Un bilan satisfaisant d’autant plus que les pensionnaires de l’Estadio Mestalla sont parvenus à se maintenir. Intéressant la saison dernière dans une équipe parfois en déliquescence, l’international batave (2 sélections) a rejoint ce vendredi Bournemouth, ce qui va lui permettre de rejoindre le dernier des cinq grands championnats : la Premier League. Pour rappel, il a déjà évolué à l’Ajax Amsterdam, Nice, Leipzig, la Roma et Valence à seulement 24 ans.

La suite après cette publicité

Dans leur communiqué, les Cherries se sont félicités de la venue du fils de Patrick Kluivert : «Justin est un joueur offensif passionnant et polyvalent qui a le sens du but. Il est rapide, direct et possède un haut niveau de capacité technique. Bien qu’il n’ait eu que récemment 24 ans, Justin a une riche expérience et a joué au plus haut niveau national dans cinq pays différents. Il a également joué en Ligue des champions et en Ligue Europa et a été sélectionné par son pays au niveau senior. Nous sommes tous impatients de travailler avec Justin, un joueur qui, selon nous, sera un excellent ajout à notre équipe et que nos supporters apprécieront de regarder.» Reste à voir comment il saura adapter son style de jeu à celui outre-Manche.

À lire

La lettre de démission de José Mourinho adressée à l’UEFA