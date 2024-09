BL : Dortmund s’offre Bochum grâce à un Guirassy double buteur

Serhou Guirassy est reparti sur les mêmes standards que la saison dernière. À une différence près : il porte désormais un maillot jaune. Face à Bochum ce vendredi, l’attaquant guinéen a permis à un Dortmund pourtant mal embarqué de s’imposer 4-2. En début de rencontre, les finalistes de la dernière Ligue des Champions avaient en effet concédé deux buts coup sur coup de Bero (16e, 0-1), puis de de Wit (21e, 0-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Dortmund 10 5 2 3 1 1 11 9 17 Bochum 1 5 -6 0 1 4 5 11

Déjà buteur lors de ses deux derniers matches face à Bruges (3-0), en Ligue des Champions, puis face à son ancien club Stuttgart, malgré la lourde défaite (5-1), Guirassy a alors refait surface. Dans les derniers instants de la première période, l’ancien Rennais avait réduit l’écart en reprenant un centre de Brandt de la tête (1-2). Emre Can a ensuite égalisé sur penalty (62e, 2-2), avant que Guirassy ne donne l’avantage à son équipe à la suite d’un beau relais avec Adeyemi (79e, 3-2). En fin de rencontre, Nmecha a finalement éteint les espoirs de Bochum, et assuré le succès à son équipe (4-2, 81e). Une victoire qui va faire du bien à Nuri Sahin et ses hommes, provisoirement 2es de Bundesliga. Bochum est avant-dernier.