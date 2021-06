Ukraine - Autriche : les compositions officielles

Un match pour aller plus haut dans cet Euro 2020. Ce lundi, à 18h, tandis que les Pays-Bas, déjà assurés de voir les 8es de finale dans ce groupe C, accueillent la Macédoine du Nord, l'Ukraine et l'Autriche croisent le fer à la National Arena de Bucarest, en Roumanie. 2ème avant le coup d'envoi de cette partie, la Zbirna (3 points) est assurée de terminer à cette même position en cas de victoire ou d'un match nul. De son côté, la Die Rot-Weiss-Roten, 3ème avec trois points également au compteur, est dans l'obligation de s'imposer pour valider son billet pour la phase à élimination directe.

Pour cette rencontre ô combien importante, le légendaire Andriy Shevchenko a reconduit son 4-3-3 (pointe basse) avec Georgiy Bushchan dans les buts, alors que le talentueux Oleksandr Zinchenko est bel et bien titulaire au milieu. Le trio Malinovskiy-Yaremchuk-Yarmolenko sera chargé d'animer le front de l'attaque des Ukrainiens face aux Autrichiens. De son côté, le sélectionneur de l'Autriche Franco Foda s'est calqué sur son adversaire du jour en composant un 4-3-3 à plat. Le capitaine et joueur phare de cette nation, David Alaba, est bel et bien présent dans le couloir gauche de la défense, alors que Marcel Sabitzer et Marko Arnautovic prennent respectivement place au milieu et sur le front de l'attaque.

Ukraine

Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk , Malinovsky

Autriche

Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinterreger, Alaba - Laimer, Grillitsch, Schlager - Sabitzer, Arnautovic, Baumgartner