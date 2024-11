Real Madrid : nouvel accrochage entre Carlo Ancelotti et le clan Valverde

Carlo Ancelotti serait-il en train de perdre le contrôle de son équipe ? Encensé après avoir fait un retour triomphal au Real Madrid, l’Italien a toutes les peines du monde à maintenir son équipe sur les bons rails depuis le début de la saison. Et sa gestion commence sérieusement à être pointée du doigt. Le cas de Federico Valverde en est d’ailleurs le dernier exemple. Titulaire sur le côté droit mardi soir face à l’AC Milan (1-3), le milieu uruguayen a été remplacé dès la mi-temps par Brahim Diaz.

Ce qui avait provoqué l’ire de sa compagne sur les réseaux sociaux. « Je dois fermer ce compte parce que je me sens prisonnière. Frère, là où Fede joue le mieux, c’est en tant que relayeur. De quoi tu parles ? Hahahahahahaha ! Quand allez-vous comprendre une fois pour toutes que Fede n’est pas un putain d’ailier ? » Une attaque qui n’était pas passée inaperçue puisque la presse madrilène avait immédiatement interrogé « Carletto » sur cette sortie à l’issue de la rencontre perdue face aux Rossoneri (1-3).

La version d’Ancelotti contestée

« Ce que les gens pensent sur les réseaux sociaux, pour moi, c’est très compliqué. Je l’ai sorti parce qu’il n’était pas à 100%, il a eu des problèmes avec son dos, il semblait avoir récupéré parce qu’il s’est bien entraîné ce lundi, mais il semblait qu’il n’était pas au mieux physiquement, c’est pour cela que je l’ai changé. » Mais cette nuit, nouveau rebondissement dans l’affaire.

La radio espagnole Cadena COPE a pu discuter avec l’entourage de Valverde. Et visiblement, personne n’a compris les problèmes de dos évoqués par Ancelotti. « On m’a dit qu’il était bien, que la déclaration d’Ancelotti en conférence de presse l’a surpris. Il a été dit qu’il aurait une lombalgie. Mais son entourage dément cette information et ne voit pas quel est l’intérêt de dire ça », a confié le journaliste ayant pu s’entretenir avec le clan Valverde. Y-aurait-il de l’eau dans le gaz entre Ancelotti et son joueur ?