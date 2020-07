Serie A : l'Inter tombe à domicile face à Bologne

Dans le cadre de la 30e journée de Serie A, l’Inter (3e) accueillait Bologne (12e) au Stadio Giuseppe Meazza. Après la lourde défaite de la Lazio Rome à domicile samedi soir (0-3) contre le Milan d'Ibrahimovic, les hommes d'Antonio Conte n’avaient pas d’autres choix que de l’emporter ce dimanche après-midi pour revenir à un point de la Lazio (2e) qui comptait quatre points d’avance avant le début de la rencontre. Pourtant bien emmenés par leur duo d’attaque Martinez-Lukaku, les Nerazzurri n’avaient pas le temps de douter dans ce match. Bien servi par Ashley Young, Martinez voyait sa tête repoussée par le montant avant que Lukaku ne vienne reprendre ce ballon et inscrire son 20e but de la saison. Malgré quelques opportunités de parts et d’autres, le score n’évoluait pas avant la pause.

La suite après cette publicité

Réduit à dix peu avant l’heure de jeu, les joueurs de Bologne n’avaient pas eu le temps d’exister dans ce match malgré cette frappe de Barrow qui venait terminer sa course sur le poteau droit du portier milanais (53e). Malgré un penalty manqué repoussé par le gardien (62e), Martinez et les siens pensaient se diriger tranquillement vers une nouvelle victoire, mais c’était sans compter sur la détermination des Rossoblù qui égalisaient par l’intermédiaire de Musa Juwara (1-1, 74e). Également réduit à dix après l’exclusion de Bastoni (77e), les Milanais perdaient peu à peu le fil du match et se faisaient punir dans les dix dernières minutes par un Musa Barrow revanchard (1-2, 80e). L’Inter rate l’occasion de s'installer derrière la Lazio et reste 3e au classement (64 pts). Bologne, avec cette victoire, grimpe à la 9e place (41 pts).

Le classement de la Serie A ici.