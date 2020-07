Serie A : l'AC Milan frappe fort et corrige la Lazio

Dans le cadre de la 30ème journée de Serie A, la Lazio accueillait l'AC Milan au Stadio Olimpico. Victorieux le 30 juin dernier face au Torino (2-1), les hommes de Simone Inzaghi voulaient rester dans le sillage de la Juventus leader et victorieuse du Torino (4-1) plus tôt dans la soirée. Côté milanais, un succès ce soir pouvait permettre aux coéquipiers de Theo Hernandez de se rapprocher du top 5. Pour cette affiche du samedi soir, Inzaghi optait pour un 3-5-2 avec Luis Alberto en soutien de Correa. De son côté, Stefano Pioli alignait un 4-2-3-1 et titularisait Zlatan Ibrahimovic en pointe. Contre toute attente, Milan ouvrait le score avant la demi-heure de jeu. Ibrahimovic décalait Calhanoglu dont la frappe déviée trompait Strakosha (0-1, 23e).

Les hommes de Pioli réalisaient le break suite à une main dans la surface de Radu sur un centre de Saelemaekers (33e). L'arbitre indiquait le point de penalty et Ibrahimovic permettait aux siens de de mener 2-0 (33e). Juste avant l'heure de jeu, l'AC Milan assénait le coup de grâce. Bonaventura servait Rebic dans la surface qui ajustait de près Strakosha (0-3, 59e). Avec ce retentissant succès, l'AC Milan se hissait à la sixième place au classement. La Lazio réalisait la mauvaise affaire de la soirée et accusait désormais sept points de retard sur la Juventus.

