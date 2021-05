Nigeria : le Lorientais Terem Moffi appelé pour le match amical contre le Cameroun

Le 4 juin prochain, en Autriche, le Nigeria doit défier le Cameroun en match amical. Pour cette rencontre, Gernot Rohr a donc convoqué plusieurs joueurs et on y retrouve par exemple l'attaquant du FC Lorient Terem Moffi, présélectionné en mars dernier.

Auteur de 16 buts en 30 apparitions avec les Merlus, le joueur de 21 ans est en très grande forme, lui qui a notamment inscrit six buts en avril dont un triplé face aux Girondins de Bordeaux. Le Nantais Moses Simon a également été appelé.

Here we go again! Our squad list for the international friendly against @FecafootOfficie on June 4, 2021 in Austria. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/x8E0I8BT07