FC Barcelone - Inter Milan : les compositions officielles

C’est un Barça au bord de l’élimination qui reçoit ce mercredi soir au Camp Nou l’Inter Milan à l’occasion de la 4ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Avec une seule victoire en trois matchs, les hommes de Xavi n’ont d’autre choix que de gagner à domicile contre l’Inter, car avec une défaite les Catalans seront éliminés. La défaite à San Siro la semaine passée a fait du mal au Barça et les contenus poussifs en championnat n’arrangent pas les choses. Sous pression ce soir, Xavi devra faire avec un secteur défensif toujours aussi amoindri. Piqué et Eric Garcia seront en défense centrale avec Sergi Roberto et Marcos Alonso sur les côtés. Busquets au milieu et Dembélé et Raphinha pour accompagner Lewandowski devant. De Jong est sur le banc.

La suite après cette publicité

Les Interistes, eux, sont toujours dans le doute malgré deux succès consécutifs contre le Barça la semaine dernière et Sassuolo en championnat (victoire 2-1). En course pour une qualification en huitièmes de finale, la tempête semble s’être un peu calmée autour de Simone Inzaghi, remis en cause après un mauvais début de saison, surtout en Serie A. Seulement septièmes du classement du championnat d’Italie, les Nerazzuri peuvent compter sur la Ligue des Champions pour se rassurer et lancer enfin leur saison. Pour cela et boucler cette double confrontation contre les Barcelonais, Inzaghi est toujours privé de Brozovic, il sera remplacé par Calhanoglu, entouré de Barella et Mkhitaryan au milieu. La défense à trois sera Srkiniar-De Vrij-Bastoni, Onana dans les cages. Et devant Martinez et Dzeko sont associés.

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso - Gavi, Busquets (cap.), Pedri - Dembélé, Lewandowski, Raphinha.

Inter Milan Onana - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Martinez.

Pour cette 4ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.