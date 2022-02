Clermont : Akim Zedadka a hâte de découvrir l'Orange-Vélodrome

En clôture de la 25ème journée de Ligue 1, Clermont se déplace sur la pelouse de l'Olympique de Marseille ce dimanche à 20h45. Un rendez-vous important pour le club auvergnat, quinzième, dans l'optique de se donner un peu d'air par rapport à la zone de relégation. Pourtant, la mission des hommes de Pascal Gastien s'annonce d'ores et déjà ardue, qui plus est quant on connaît l'ambiance qui règne dans l'antre marseillaise. Interrogé à ce sujet, Akim Zedadka, le latéral droit clermontois, a cependant reconnu que ce genre de match amenait avant tout une certaine excitation.

«Marseille fait partie des lieux où l'atmosphère est spéciale. On a vu des équipes européennes venir à Marseille et ne pas faire le match qu'elles voulaient. Avant Paris, on avait eu Lyon où il y avait eu une belle ambiance. C'était un grand stade, même si on perdait à la mi-temps, cela ne nous a pas empêchés de revenir au score (3-3). On a acquis de l'expérience de la Ligue 1. On a tous une vingtaine de matches, on a progressé sur ça aussi. Paris, c'était en début de saison. On est en février. On a vu que sur le plan mental, on pouvait gérer avec, par exemple, le match à Nice (1-0, le 6 février). C'est quand même une très grosse équipe et une très grosse atmosphère. Dans le vestiaire, je ne sens pas des garçons stressés ou pris par l'enjeu. Loin de là. C'est un match qui nous excite et nous donne envie. Ce n'est que du positif pour nous», a ainsi déclaré Zedadka dans un entretien accordé à L'Equipe.