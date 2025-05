Brésil : Carlo Ancelotti fait déjà face à un énorme problème

La sélection brésilienne traverse une période de turbulences marquée par des résultats décevants et une instabilité chronique. Depuis la Coupe du monde 2022, la Seleção peine à retrouver son niveau, avec notamment une défaite cinglante 4-1 contre l’Argentine en qualifications pour le Mondial 2026, entraînant le limogeage de Dorival Júnior. Les intérims successifs, dont celui de Fernando Diniz, n’ont pas permis de redresser la barre, laissant l’équipe sans direction claire et alimentant les critiques sur le manque de vision à long terme de la Confédération brésilienne de football (CBF). Dans ce contexte, la nomination officielle de Carlo Ancelotti comme sélectionneur national, effective à partir du 26 mai 2025, représente un tournant historique. Premier entraîneur étranger à diriger le Brésil en plus d’un siècle, l’Italien, fort d’un palmarès impressionnant incluant cinq Ligues des champions, est perçu comme l’homme providentiel pour restaurer le prestige de la Seleção. Son arrivée, saluée par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, comme une alliance entre deux icônes du football, suscite toutefois des débats, certains observateurs remettant en question l’opportunité de confier les rênes de l’équipe à un technicien non brésilien. Ancelotti aura pour mission de stabiliser l’équipe et de la mener vers le succès lors de la Coupe du monde 2026.

«La plus grande équipe de l’histoire du football sera désormais dirigée par l’entraîneur le plus titré du monde. Carlo Ancelotti, synonyme de réalisations historiques, a été annoncé ce lundi (12) par le président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, comme le nouvel entraîneur de l’équipe nationale brésilienne. Il dirigera le Brésil jusqu’à la Coupe du monde 2026 et entraînera l’équipe lors des deux prochains matchs de qualification contre l’Équateur et le Paraguay, le mois prochain», était-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site de la fédération. Dans un pays où le football est érigé au rang d’art, les premières semaines de Carlo Ancelotti vont être scrutées de près. L’entraîneur italien n’a même pas encore prononcé ses premiers mots en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale brésilienne, mais aujourd’hui, il semble impossible de ne pas imaginer à quoi ressemblera son équipe. L’Italien fera ses débuts officiels le 5 juin, contre l’Équateur, à l’extérieur, puis recevra le Paraguay le 10, à São Paulo. Quels noms figureront sur sa toute première liste ? Ce n’est pas une tâche simple de prédire cela, mais plusieurs observateurs ont mentionné quelques noms ayant une chance d’apparaître sur la liste du nouveau tacticien. Dont certains qui vont étonner plus d’une personne, à l’heure où le Brésil a cruellement besoin de renouveau.

Le pays réclame les retours de Neymar, Casemiro et Thiago Silva !

Parmi ces noms mystérieux, Thiago Silva revient sur toutes les bouches : « Pepe a disputé la Coupe du monde à 40 ans pour le Portugal et il est moins défenseur que Thiago. Et les Italiens apprécient traditionnellement les défenseurs plus âgés. La confiance d’Ancelotti en Thiago est absolue », a déclaré Diego Lugano, qui a joué avec l’actuel défenseur de Fluminense sous la houlette de Carlo Ancelotti au PSG. Thiago Silva n’a plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis l’élimination de la Coupe du monde 2022 contre la Croatie, en quarts de finale. Depuis, Ramon Menezes, Fernando Diniz et Dorival Júnior sont aux commandes et n’ont plus jamais fait appel au roc défensif brésilien âgé de 40 ans : «à la fin de la dernière Coupe du monde, personne n’imaginait que Thiago jouerait à un haut niveau. Mais il reste encore un an avant la Coupe du monde, il a disputé quatre Coupes du monde et personne ne s’est imposé. Pourquoi ne pas utiliser un joueur avec cette expérience ?», a demandé Fábio Santos, à propos du retour d’O Monstro en équipe nationale. Un autre nom mentionné par ESPN Brasil fait couler de l’encre : le cas de Casemiro. En grande forme à Manchester United, le milieu de terrain de 33 ans avait perdu du terrain depuis le départ de Fernando Diniz, mais a de bonnes chances de revenir dans l’effectif brésilien. Il convient de rappeler qu’il a été l’un des cadres d’Ancelotti au Real Madrid jusqu’en 2022.

« Il reviendra… Casemiro. Il est bon et c’est l’homme de confiance du sélectionneur. Au Brésil, on a l’habitude qu’une fois qu’on perd, on n’est plus utile. Je pense que maintenant, des joueurs importants en qui Ancelotti a confiance reviendront », a déclaré l’ancien attaquant Luis Fabiano, qui a joué avec Casemiro à São Paulo. Celui qui a également été mentionné est, inévitablement, celui de Neymar. Toujours blessé et en rééducation à Santos, l’attaquant de 33 ans n’a pas joué fréquemment depuis un certain temps et n’a pas porté le maillot de l’équipe nationale depuis octobre 2023. Malgré cela, la porte semble être toujours ouverte à son retour. La possible relation entre la star et Carlo Ancelotti fait déjà l’objet de discussions nationales au Brésil : «le plus important, c’est qu’il (Ancelotti) soit suffisamment grand pour que les joueurs comprennent qu’il y a quelqu’un de grand aux commandes. C’est important pour Neymar d’avoir un entraîneur aussi grand qu’Ancelotti, même pour lui enlever une partie de ses responsabilités», a déclaré Fábio Luciano. Sur le plan sportif, Ancelotti a d’ailleurs contacté Neymar par appel vidéo et lui a fait savoir qu’il souhaitait que l’ancien joueur du Barça et du PSG joue un rôle important dans l’équipe nationale brésilienne avant la Coupe du monde 2026. A peine annoncé comme nouvel entraîneur, Carlo Ancelotti doit déjà composer avec les exigences d’un peuple passionné mais en crise sportive depuis plus de 3 ans.