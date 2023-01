FA Cup : Leeds arrache le replay à Cardiff

Leeds a de la ressource. Menés 2-0 sur la pelouse de Cardiff, après des réalisations du jeune Jaden Philogene-Bidace et de Sheyi Ojo, les Peacocks ont sur garder leur calme pour arracher le match nul face à l’actuel 20e dee Championshi (2-2), synonyme de replay, dans ce 3e tour de FA Cup, dans quelque temps à Elland Road. Bousculés, les joueurs de Jesse Marsch ont d’abord réduit l’écart grâce à Rodrigo peu après l’heure de jeu.

Les pensionnaires de Premier League ont alors mis une pression monstre au club gallois, qui a reculé et fini par céder. Si Jak Alnwick a repoussé le penalty de Rodrigo (81e) après que Joel Bagan s’est sacrifié et a été expulsé, Sonny Perkins a jailli devant le portier de Cardiff pour permettre aux Whites de continuer à espérer dans cette édition de la plus vieille compétition de football.

