EdF: Olivier Giroud personnalité préférée des enfants

Si le "Journal du dimanche" a l’habitude de publier tous les ans le classement des personnalités préférées des Français, le "Journal de Mickey" réalise également ce même classement… mais pour les 7-14 ans. Et un fait saute directement aux yeux lorsque l’on se penche sur cette étude : les footballeurs restent indéniablement les personnalités les plus idolâtrées des enfants. À commencer par celui qui règne au premier rang : Olivier Giroud. L’attaquant de l’AC Milan devance le néo-retraité Hugo Lloris et Kylian Mbappé, seulement troisième dans la hiérarchie.

La suite après cette publicité

D’autres visages communs dans l’actualité du football français sont également présents : Antoine Griezmann (5e), Zinédine Zidane (12e), Karim Benzema (23e) juste devant… Didier Deschamps (24e). Ce sondage, en partenariat avec Ipsos, a été réalisé début février auprès d’un échantillon représentatif de 400 enfants âgés de sept à 14 ans donc. À noter que Giroud n’était même pas dans ce classement l’an dernier. Une entrée fracassante donc pour celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus lors du dernier Mondial.

À lire

EdF : Jérôme Rothen ne veut pas voir Olivier Giroud dans la liste