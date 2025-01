Le RB Leipzig veut enfoncer le FC Barcelone

C’est un dossier qui passionne les foules en Espagne, mais pas que. Dani Olmo n’est toujours pas inscrit auprès de la Liga par le Barça, et si les Catalans ont maintenant fait un recours auprès du gouvernement espagnol, ça sent très mauvais. Le joueur est déjà libre de quitter le club gratuitement, et l’AC Milan s’est déjà positionné pour l’enrôler pour une durée de six mois et lui permettre de revenir à Barcelone l’été prochain.

Une situation qui peut arranger tout le monde : le Barça ne perdrait pas le joueur de façon définitive, le joueur pourrait jouer en deuxième partie de saison et l’AC Milan récupérerait un joueur de qualité pour les six prochains mois. Tout le monde est content. Ou presque. Effectivement, du côté du RB Leizpig, on suit la situation de Dani Olmo très attentivement.

Une histoire de bonus

Comme l’indique le journaliste de la Cadena COPE et de Marca Pedro Morata, le club allemand songe à réclamer 20 millions d’euros au Barça. Une somme qui correspond aux bonus de la vente du joueur aux Catalans l’été dernier, dont 10 qui sont a priori atteignables très facilement et dépendent du nombre de matchs joués par Olmo notamment. Sauf que, si Dani Olmo quitte le Barça ou ne joue pas sur la deuxième partie de saison, et bien ces bonus ne seront logiquement pas activés.

Leipzig s’estime donc lésé et les services juridiques sont en train de voir comment ils peuvent demander cette somme, loin d’être anecdotique, au club catalan, déjà dans une situation financière difficile. C’est donc une possible très mauvaise nouvelle supplémentaire pour la direction de Joan Laporta, de plus en plus contestée par les fans et les socios catalans…