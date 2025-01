FC Barcelone : un club fait une première approche pour Dani Olmo

Plus les jours avancent, et plus ça sent mauvais pour Dani Olmo et le FC Barcelone. La Liga a rejeté l’inscription du joueur, qui ne s’est pas réalisée à temps selon elle, et la Fédération, auprès de qui le club catalan avait déposé un recours, s’est rangée du côté du championnat espagnol. Désormais, la direction menée par Joan Laporta va tenter d’avoir gain de cause auprès du CSD, Conseil Supérieur du Sport, organisme rallié au gouvernement espagnol. Mais les chances de pouvoir enregistrer l’international espagnol sont maigres, très maigres.

De même pour Pau Victor, et les deux hommes, en plus de ne pas pouvoir jouer en Liga, seraient aussi privés de Copa del Rey ou de Ligue des Champions, puisque c’est la Liga qui distribue les licences même pour les compétitions qui ne sont pas organisées par ses soins. Le scénario catastrophe se précise, et dans le cas de Dani Olmo, il y a une clause dans son contrat qui lui permet de partir gratuitement dès maintenant, et d’en plus pouvoir toucher l’intégralité de ses salaires jusqu’en juin 2030 d’un coup…

Une belle option

Heureusement pour le Barça, le joueur est plutôt attaché aux couleurs blaugranas et n’a a priori pas envie de quitter, définitivement, Barcelone. Et un club aurait fait une proposition très intéressante au joueur, qui pourrait aussi convenir aux Barcelonais. Comme l’explique Mundo Deportivo, l’AC Milan souhaite recruter le joueur pour… 6 mois. Il signerait ainsi un contrat de courte durée avec les Lombards, et reviendrait en Catalogne l’été prochain pour re-signer avec le FC Barcelone. Une sorte de prêt déguisé, en somme, sachant qu’un prêt normal ne peut être conclu car le joueur doit être enregistré pour être prêté.

Une solution qui arrange les trois parties impliquées dans ce possible deal, et surtout le joueur, qui ne sera pas contraint de vivre une deuxième partie de saison blanche. Partir à Milan lui permettrait aussi de jouer en sélection espagnole, ce qui ne sera pas le cas au Barça si son non-enregistrement se confirme. Affaire à suivre…