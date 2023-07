OL : Corentin Tolisso a recadré Rayan Cherki

Après avoir effectué son retour à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, Alexandre Lacazette s’est illustré comme le véritable patron des Gones en dépit d’une saison terne. Buteur à 31 reprises toutes compétitions confondues, l’ex-joueur d’Arsenal a su prendre ses responsabilités en tant que leader au sein d’un effectif en manque d’expérience et de repères. Lors d’un entretien accordé à Planète Lyon, le “Général” a évoqué sa relation avec ses coéquipiers, notamment avec Rayan Cherki. Au sortir d’un Euro plutôt accompli malgré une élimination au stade des quarts de finale avec les Espoirs, le milieu offensif âgé de 19 ans a montré qu’il était capable du meilleur comme du pire.

«Comme les autres, il n’y a pas de passe-droits. On s’entend bien. Rayan, depuis le début, je le trouve super attachant. Car lors de mes cinq années à Arsenal, j’ai toujours su ce qu’il se passait à l’OL et l’année dernière, quand on parlait un peu plus de Rayan, je me demandais ce qu’il se passait avec lui car je voyais son talent et j’entendais beaucoup de choses à son sujet que je ne comprenais pas… Alors qu’en fait, c’est juste un joueur qui a besoin qu’on l’aide, qu’on lui parle, qu’on lui indique ce qu’il doit surtout faire et peut-être un peu moins faire. Mais après, ça prend du temps de gommer les mauvaises habitudes… Parfois, Rayan Cherki prend des soufflantes de Coco Tolisso ! C’est normal. Mais sa qualité, c’est le dribble, il ne faut pas le brider non plus, qu’il joue seulement à une ou deux touches. Il ne serait alors plus très utile», a déclaré l’attaquant de 32 ans.

