La Suède estime injuste la qualification pour la finale des barrages de la Pologne

En conséquence du conflit opposant l'Ukraine et la Russie, la FIFA a décidé de disqualifier la sélection nationale russe des qualifications à la Coupe du Monde 2022. La Sbornaïa devait pourtant affronter la Pologne en demi-finale de barrage. Au lieu de repêcher une autre équipe, la FIFA a décidé de faire accéder Robert Lewandowski et ses coéquipiers directement à la finale des barrages. Elle sera opposée au vainqueur du match entre la République Tchèque et la Suède.

La suite après cette publicité

Cependant, cette situation peu équitable ne plait pas aux Suédois. En effet, le président de la Fédération Hakan Sjöstrand estime que «la chose la plus raisonnable et juste sportivement aurait été que la Pologne ait un nouvel adversaire en demi-finale.» Conscient de la situation, il enchaîne : «nous comprenons que c'est un casse-tête difficile à résoudre pour la FIFA. Néanmoins, le principe de jouer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire jouer et gagner deux matches de compétition pour atteindre la phase finale de la Coupe du monde, devrait s'appliquer.» Même son de cloche chez le sélectionneur Janne Andersson qui a souligné le côté «insensé d'un point de vue sportif» de la situation mais pour qui l'objectif ne change pas : «cela dit, nous nous concentrons entièrement sur la préparation du match contre la République tchèque. Nous voulons aller à la Coupe du monde et ferons tout pour y arriver.»