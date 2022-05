Valence : Gonçalo Guedes sur le banc en raison d'une clause avec le PSG

Arrivé à l'été 2018 en provenance du Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes (25 ans) ne devrait plus fouler les pelouses avec Valence d'ici la fin de la saison. Une blessure ? D'après une information de Radio Valencia Cadena Ser relayée par l'agence EFE, il s'agirait plutôt d'une stratégie financière. En effet, si Gonçalo Guedes joue un match de plus avec le club espagnol avant la fin de la saison (à hauteur d'au moins 45 minutes), les Chés devront verser 5 millions d'euros au Paris Saint-Germain, qui l'avait vendu avec des options. En proie à des difficultés sur le plan économique, Valence a donc fait le choix de se passer du Portugais.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, José Bordalas, l'entraîneur de Valence, a tenté de donner une autre explication à l'absence du Portugais en conférence de presse ce vendredi. «Guedes a reçu un coup qui le gêne depuis plusieurs jours et nous avons décidé qu'il ne s'entraînerait pas pour voir s'il sera en condition demain», a-t-il d'abord expliqué avant de sous entendre une autre raison face à l'insistance des journalistes : «le club a parlé avec moi, avec le joueur et avec son agent. Si le club a un accord avec le joueur, on respectera la décision en cherchant toujours le meilleur pour le club».