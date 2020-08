PSG : pessimisme pour Navas, optimisme pour Silva

Le Paris SG vient de transmettre un communiqué médical pour donner des nouvelles des joueurs touchés. Layvin Kurzawa poursuit son programme de reprises en salle et sur le terrain, tandis que Marco Verratti travaille au quotidien en piscine et sur vélo. Une nouvelle évaluation sera faite samedi pour l'Italien.

Idem pour Keylor Navas, sorti blessé contre l'Atalanta (1-2, 1/4 de finale). Le Costaricain a ressenti «une douleur des ischios jambiers droits survenue sur un dégagement». «L’examen clinique et l’IRM ont confirmé une lésion du biceps fémoral» et sa «participation au match de mardi est incertaine». Thiago Silva, lui, a terminé la rencontre avec «une contracture des ischios jambiers droits dont l’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi», explique le club de la capitale.