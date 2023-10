Barça : Rafa Yuste calme le jeu autour de Vinicius Jr

Le choc au sommet entre le FC Barcelone et le Real Madrid est bel et bien lancé. Mercredi, c’est Mikel Camps, membre du conseil d’administration du club catalan, qui a allumé la première mèche en s’en prenant personnellement et publiquement à Vinicius Jr. «Ce n’est pas du racisme, il mérite des gifles à faire le clown. Quel est l’intérêt de ces passements de jambes inutiles et insensés sur le terrain», a déclaré le dirigeant catalan sur les réseaux sociaux en référence à une action où l’attaquant du Real Madrid était aux prises avec le défenseur du SC Braga Saatci et tentait de le déborder au moyen de dribbles chaloupés.

La suite après cette publicité

Si la publication a immédiatement été supprimée de X, la publication de l’Espagnol n’a pas tardé à être relayée par la presse ibérique et à faire grand bruit de l’autre côté des Pyrénées. Pour tenter de mettre un point d’honneur à cette polémique, le vice-président du FC Barcelone Rafa Yuste a tenu à présenter ses excuses au Brésilien. «Même si c’est une erreur, ce n’est pas nécessaire. C’est un tweet malheureux. Si Vinicius m’écoute, cela ne se répétera pas», a indiqué le dirigeant catalan dans des propos rapportés par AS.