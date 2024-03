L2 : Caen enchaîne à Pau, Auxerre cale à Valenciennes, Bordeaux frustre Rodez

Au sortir d’un triste match nul entre le Paris FC et Saint-Etienne en début d’après-midi, la 27e journée de Ligue 2 s’enchaînait avec 8 rencontres au programme. Leader incontesté du championnat, Auxerre avait rendez-vous avec le bon dernier du classement, Valenciennes. Malgré une nette domination bourguignonne, le VA a résisté jusqu’au bout pour accrocher le point du nul (0-0). Si l’AJA a déçu à domicile, Laval a eu l’opportunité de revenir à 5 unités du club icaunais. Pourtant devant au score pendant la majeure partie de la rencontre, les Tango ont été surpris à quelques encablures du temps additionnel par les Picards (1-1). Conséquence, le club mayennais reste troisième derrière Angers qui se déplacera à Ajaccio, lundi.

Classement live Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 52 27 25 14 10 3 51 26 2 Angers 46 26 10 14 4 8 38 28 3 Laval 45 27 5 12 9 6 32 27 4 ASSE 42 27 8 12 6 9 31 23 5 Caen 42 27 4 12 6 9 38 34 6 Grenoble 40 27 7 10 10 7 35 28 7 Rodez 39 27 5 10 9 8 43 38 8 Ajaccio 38 26 1 10 8 8 26 25 9 Amiens 38 27 -3 9 11 7 22 25 10 Pau 37 27 -1 9 10 8 40 41 Voir le classement complet

Dans la première partie du championnat, Caen a répondu présent en s’imposant à Pau (3-2). Ainsi, les Normands gagnent un rang au classement et entretiennent l’espoir d’accéder à l’élite la saison prochaine. Après avoir fait la course en tête pendant de longues minutes, Rodez a été frustré par Bordeaux au bout du suspense (2-2). Même scénario à Dunkerque où Concarneau s’est arraché pour obtenir un nul inespéré (2-2). Toujours en deuxième partie de tableau, Bastia a créé la sensation en battant une équipe de Grenoble (2-1), qui n’y arrive plus en championnat et qui ne cesse de contrarier ses chances de promotion à mesure que les journées défilent. En Savoie, Annecy a été tenu en échec par Quevilly-Rouen (0-0). Même son de cloche concernant Guingamp, accroché par Troyes (0-0).

Les résultats complets de 19h