Trois clubs de L2 à la lutte pour Ozcan Cetiner

Club méconnu de National 2, l’Olympique de Saint-Quentin dispose de quelques jolis talents. Après avoir vu le très technique milieu offensif Bryan Soumaré quitter le Nord pour rejoindre Dijon en Ligue 1 l’an passé (15 apparitions chez les pros toutes compétitions confondues dont 7 titularisations), un autre grand talent de l'OSQ pourrait rapidement rejoindre le football professionnel.

Selon nos informations, le très polyvalent milieu offensif Ozcan Cetiner 19 ans plait beaucoup à trois clubs de L2, séduit par sa faculté à éliminer et à faire jouer ses partenaires. Depuis le début de la saison, Cetiner a disputé 19 matches pour 2 buts et 5 passes décisives. Suffisant visiblement pour que Guingamp, Sochaux et Ajaccio se battent pour s’attacher ses services…