La story intrigante de Karim Benzema après la défaite du Real Madrid

Karim Benzema est souvent mystérieux sur les réseaux sociaux, et publie souvent des publications ou des photos que peu de monde parvient à comprendre ou déchiffrer. Au lendemain de la défaite de son ancien club face à Liverpool à Anfield, avec une nouvelle prestation compliquée de Mbappé, l’attaquant d’Al-Ittihad a publié une nouvelle story curieuse sur Instagram.

La suite après cette publicité

On y voit notamment le logo de la Ligue des Champions, un maillot du Real Madrid, son doigt qui pointe vers le ciel et quelques dattes, et au milieu, un emoji tête de mort. Chacun interprètera cette story à sa façon !