Stade Rennais : Bruno Genesio en remet une couche sur son avenir

Plus tôt dans la saison, Bruno Genesio avait confié ses doutes quant à son avenir au Stade Rennais. Il estimait avoir besoin de faire le point avec lui même et son envie de poursuivre l’aventure. Depuis, il a commencé à peser le pour et le contre et avait déjà affirmé qu’il se voyait finalement continuer.

Quelques semaines plus tard, la tendance se confirme. «Oui, tout est clair, je serai l’entraîneur» assure-t-il en conférence de presse, à deux jours de la réception de Monaco qui pourrait déterminer une place européenne pour les Bretons en fin de saison.

