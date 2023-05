Stade Rennais : Bruno Genesio scelle son avenir

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2025 au Stade Rennais et prolongé en début de saison, Bruno Genesio (56 ans) va bien rester en Bretagne la saison prochaine. Après avoir démenti des tensions avec son directeur sportif Florian Maurice, le technicien français souhaite poursuivre l’aventure au SRFC.

Comme indiqué par L’Equipe, l’ancien coach de l’OL, approché pour un nouveau départ à l’étranger, ne bougera pas de Rennes, et ce quel que soit l’issue de la saison. Qualifié ou non pour l’Europe, le club breton pourra donc miser sur la continuité. Le quotidien précise, par ailleurs, que Genesio devrait également être plus impliqué dans le processus de recrutement…

