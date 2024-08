La Juventus Turin de Thiago Motta veut mettre 8 joueurs à la porte

La Juventus Turin veut retrouver son lustre d’antan. Après quelques saisons ratées, la Vieille Dame a remis un peu d’ordre en son sein l’an dernier avec une belle saison en Serie A. Terminant à la troisième place, les Bianconeri ont acquis leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions après avoir passé une saison sans Europe. Forcément, les attentes piémontaises sont revues à la hausse et cela s’est traduit par un début d’été ambitieux. L’une des premières pierres posées a été l’arrivée de Thiago Motta sur le banc des pensionnaires de l’Allianz Stadium.

La suite après cette publicité

En effet, après des années moroses sous la direction de Massimiliano Allegri, la Juve a tourné la page et a décidé de miser sur l’entraîneur en vogue de l’autre côté des Alpes. L’ancien milieu de terrain du PSG, auteur d’un bilan phénoménal avec Bologne, qu’il a qualifié pour la prochaine édition de Ligue des Champions, était très courtisé, mais a rapidement opté pour le projet de la Vieille Dame. Dès lors, les dirigeants turinois ont pu s’activer sur le marché des transferts. Et plusieurs joueurs sont venus renforcer les rangs de Thiago Motta.

À lire

Amical : Brest tient tête à la Juventus

Federico Chiesa, Tiago Djalo et Wojciech Szczęsny poussés vers la sortie

Ainsi, Michele Di Gregorio, Khephren Thuram, Juan David Cabal et Douglas Luiz ont d’ores et déjà posé leur valise depuis le début de l’été. Encore sur d’autres dossiers, les dirigeants bianconeri n’ont pas fini de faire leurs emplettes sur le marché des transferts. Mais pour continuer sur cette lancée, il faudra déjà dégraisser la masse salariale et un effectif pléthorique. En ce sens, la presse italienne nous apprend ce samedi que la direction transalpine a montré la porte de sortie à huit joueurs de son groupe professionnel.Sky Italia indique d’ailleurs que ces derniers n’ont pas été convoqués pour la rencontre amicale face à Brest ce samedi à 21h.

La suite après cette publicité

Sans surprise, Federico Chiesa fait partie de cette liste. Pourtant l’un des meilleurs joueurs turinois depuis quelques années, l’ailier italien ne rentre pas dans les plans de Motta pour la saison prochaine. Proche de la Roma ces dernières semaines, un départ devrait avoir lieu dans les prochains jours. L’ancien Lillois Tiago Djalo est dans le même cas de figure, tout comme six autres de ses coéquipiers : Arthur Melo, Wojciech Szczęsny, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Filip Kostic et Hans Nicolussi-Caviglia. Une page se tourne à Turin.